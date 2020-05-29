На побережье Азовского моря военные провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В учениях была задействованы подразделения бригад морской пехоты, а также авиация Сухопутных войск, подразделения десантно-штурмовых войск, морская авиация ВМС ВСУ и Госпогранслужба.

"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их удержанию", - заявил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.

В частности, участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождения и взятия под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

Кроме того, морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необустроенное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Также были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя.

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