В Азовском море прошли учения морской пехоты [ Редактировать ]
На побережье Азовского моря военные провели тактико-специальные учения с боевой стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В учениях была задействованы подразделения бригад морской пехоты, а также авиация Сухопутных войск, подразделения десантно-штурмовых войск, морская авиация ВМС ВСУ и Госпогранслужба.
"Были проведены совместные двухступенчатые командно-штабные учения с привлечением батальонов к практическим действиям. Подразделения отработали практические действия по захвату важных объектов на побережье и их удержанию", - заявил командир отдельной бригады морской пехоты полковник Николай Палас.
В частности, участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождения и взятия под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.
Кроме того, морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необустроенное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Также были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя.
Ранее мы писали о том, что коронавирус сорвал военные учения НАТО в Европе.
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