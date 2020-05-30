Погода знову на перешкоді космічним планам США. NASA і SpaceX вдруге намагаються запустити корабель Crew Dragon - він має доставити двох астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Вперше за 9 років американці для цього використовують власний космічний апарат. І вперше в історії - його розробила приватна компанія. Полетіти мали ще в середу. Та за 16 хвилин до старту запуск відклали через погану погоду.

Нині астронавти вже зайняли місця у капсулі і перевіряють - чи все готове до запуску. Однак, погода досі непевна: вірогідність сприятливих умов 50 на 50. Старт планується о 22:22 за Київським часом.