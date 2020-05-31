Полиция арестовала новых "броварских стрелков" [ Редактировать ]
Правооханители арестовали еще 5 человек, которые принимали участие в перестрелке в Броварах.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, количество задержанных достигает 11 человек, которым выбрали меру пресечения в виде оставления под стражей без права внесения залога.
Отмечается, что для 5 новых подозреваемых суд должен выбрать меру пресечения в течении 72 часов.
Напомним, в Броварах 29 мая случилась перестрелка между легальными и нелегальными перевозчиками за сферу влияния в городе.
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