Правооханители арестовали еще 5 человек, которые принимали участие в перестрелке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, количество задержанных достигает 11 человек, которым выбрали меру пресечения в виде оставления под стражей без права внесения залога.

Отмечается, что для 5 новых подозреваемых суд должен выбрать меру пресечения в течении 72 часов.

Напомним, в Броварах 29 мая случилась перестрелка между легальными и нелегальными перевозчиками за сферу влияния в городе.