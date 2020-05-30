По состоянию на 22.00. 30 мая, суд арестовал на 60 дней без права на внесение залога уже шестерых задержанных во время вчерашнего конфликта со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

О количестве задержанных и о течении дела сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

На 22:00 сегодня 6 лицам принято содержания под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!

Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.

Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.