Стрельба в Броварах: суд арестовал еще шестерых фигурантов (видео) [ Редактировать ]
По состоянию на 22.00. 30 мая, суд арестовал на 60 дней без права на внесение залога уже шестерых задержанных во время вчерашнего конфликта со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
О количестве задержанных и о течении дела сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
На 22:00 сегодня 6 лицам принято содержания под стражей без залога. Всего задержано 28 участников позорной перестрелки в Броварах. Суд продолжается. 21 подозреваемому НПУ будет просить меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание за преступление - единственный путь к справедливости!
Напомним, 29 мая в Броварах произошла перестрелка. Причиной стало распределение пассажиропотока между местными компаниями.
Ранее мы сообщали, что утром 30 мая суд вынес приговор первому из задержанных участников в перестрелке в Броварах.
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