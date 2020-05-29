В Броварах маршрутчики устроили стрельбу за территорию [ Редактировать ]
В пятницу, 29 мая, в Киевской области в Броварах произошла стрельба во время стычек. Полиция провела массовые задержания. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter.
"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних стычек и стрельбы", - сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.
Причины конфликта он не указал.
Ранее мы писали, что в центре Киева произошла стрельба.
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