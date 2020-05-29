В пятницу, 29 мая, в Киевской области в Броварах произошла стрельба во время стычек. Полиция провела массовые задержания. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter.

"Массовые задержания полицией Киевской области злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних стычек и стрельбы", - сообщил Шевченко, обнародовав фотографии с места происшествия.

Причины конфликта он не указал.

Ранее мы писали, что в центре Киева произошла стрельба.