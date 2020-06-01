Когда Турция откроет границы для украинцев [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал дату открытия границ для украинцев и других иностранных туристов. Турция начнет принимать иностранцев в июле.
Об этом он сообщил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою, передает украинский МИД.
Так, во время разговора Чавушоглу заявил, что Турция готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажироперевозки с Украиной уже с 1 июля этого года.
Глава турецкого МИД отметил, что страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.
Ранее мы писали, что Украина открыла границу со странами ЕС и Молдовой.
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