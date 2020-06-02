Народні депутати повертаються до звичного режиму роботи. Позаминулого тижня Парламент вийшов із карантину, однак провести повноцінний пленарний тиждень не вийшло - в одного з обранців медики підтвердили інфікування коронавірусом.

Цього тижня Рада планує розглянути проєкт програми діяльності Кабміну та внести зміни до Митного і Бюджетного кодексів. Також, після подій у Кагарлику і стрілянини в Броварах нардепи вирішили заслухати міністра внутрішніх справ під час години запитань до Уряду. Які теми слухають сьогодні - розповість моя колега Ксенія Барвіненко.

Ксеніє, вітаю тебе. Які робочі плани у народних обранців цього тижня? Тобі слово.

- Вітаю Олександре. Парламент нарешті повернувся до звичної роботи. Сьогодні депутати хочуть запровадити штрафи для пішоходів за порушення правил дорожнього руху. А ще на порядку денному законопроєкт щодо можливості зміни по батькові. Опозиційні фракції вважають що цей законопроєкт зареєстрували під вибори, аби влаштувати традиційний парад політичних клонів.

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність":

Мне интересно для чего это может Владимир Александрович хочет стать Владимиром Владимировичем или Владимиром Беньевичем, или Владимиром Полиграфовичем. Вообще мы знаем, что смена имени фамилии - это избирательная технология, когда на выборах делают таких двойников против сильных кандидатов. Учитывая, что у нас приближаются местные выборы и мне интересно, закон этот ведется не под эту ли тему?

Загалом цей тиждень цілком можна назвати урядовим. Адже два дні усі розмови у депутатів зводяться до обговорення кабміну. Обранці хочуть аби перед ними відзвітував міністр внутрішніх справ та охорони здоров'я. Щодо зґвалтування в Кагарлику та перестрілки в Броварах.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Фасадна реформа патрульної поліції не змінила суті системи. Системи, в якій продовжує відбуватись понад 60 тис катувань щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили п'ятирічного Кирила Клярова зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари.

Євген Шевченко, народний депутат, фракція "Слуга народу":

У фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою МВС. Практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе, всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми, які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти.

А ще обранці хочуть почути міністра охорони здоров'я щодо ситуації з закупівлями захисних костюмів, які придбали за завищеними цінами.