"Ні расизму": протести у США підтримали у світі [ Редактировать ]
І до головної теми новин у Сполучених Штатах смерть Джорджа Флойда і громадянський протест. Повторна мед-експертиза підтвердила: чоловік помер через відсутність кровотоку в мозок. Виникло це тоді, коли поліцейський стиснув шиї та спину затриманого. Через це вбивство у США вже тиждень не вщухають масові акції. Тему продовжить Влад Політ.
На цих кадрах тижневої давнини поліцейські Міннеаполіса притиснули до асфальту 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Чоловік каже, що йому важко дихати, але коп і надалі застосовує силу. В підсумку - Флойд помер. Його родина вирішила довести провину правоохоронців. За інформацією "Ґардіан", згідно з висновками медекспертів Джордж Флойд помер через відсутность кровотоку в мозок. Через жорстокість поліцейських десятки американських міст охопили протести.
Мирні мітинги переросли в сутички з поліцейськими та погроми - люди трощили автівки, магазини, палили багаття посеред вулиць. На це відреагували в Білому домі. Дональд Трамп, обурений безладом і мародерством, пригрозив залучити армійців. Натомість губернаторка Орегона запевнила - силового припинення демонстрацій у її штаті не буде. А от у Вашингтоні та Нью-Йорку довелося запровадили комендантську годину.
Саме так протестують нью-йоркці. Під час цих акцій заарештували дочку тамтешнього мера Білла де Блазіо. Дівчину взяли під варту за участь у незаконному зібранні - вона, на вимогу правоохоронців, відмовилася покинути вулицю на Мангеттені. Сам мер під час брифінгу навіть не згадав про затримання доньки. І закликав протестувальників розійтися.
Піннекл Гарсія, протестувальник:
Я тут - через Джорджа Флойда. Те, що сталося, просто неприйнятне. Ми повинні точно знати, що такого більше не відбудеться. Поліцейські мають за це відповідати. І тепер вони знову повинні заробити в громадян повагу. Бо афроамериканці теж потребують шанобливого ставлення. Так має бути, тому ми - протестуємо.
Новина про вбивство афроамериканця швидко поширилася світом. Після акцій у Великій Британії та Данії, люди вийшли і на вулиці Парижа, щоби вшанувати Джорджа Флойда, вони встали на коліна.
Учасники акції кажуть - хочуть справедливості, правосуддя та почуття безпеки. З табличками, на яких написано "Ні - расизму" та "Расизм нас убиває", люди закликали всіх поліцейських світу - рівно ставитися до людей, незалежно від кольору шкіри.
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Столкновения протестующих с полицией зафиксированы в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас). Народные волнения сопровождаются актами вандализма. На улицы вышли тысячи человек.
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