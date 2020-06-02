Известный технический инсайдер Ice Universe в Twitter бьет тревогу. Он опубликовал предупреждение об опасном изображении, которое вызывает сбои на популярных смартфонах на Android.

Способ сломать смартфон достаточно прост, но при этом опасен: достаточно использовать картинку в качестве фоновой на рабочем столе смартфона, и он начинает сильно "глючить".

Установка "смертельной" фоновой картинки заставляет устройства на Android непрерывно перезагружаться, вызывает мигание экрана или вовсе может превратить его в "кирпич".

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Решение проблемы простое и неприятное – сброс до заводских настроек с уничтожением всех данных на телефоне, включая фотографии, музыку и видео.

Риску подвержены смартфоны Google Pixel, Nokia, Samsung, Xiaomi и OnePlus, а вот Huawei и Motorola невосприимчивы к этой картинке.

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Сбой вызывает несовместимость цветовой кодировки изображения. Вместо того, чтобы использовать предпочитаемый Android sRGB, картинка использует цветовое пространство RGB, которое Android 10 не понимает и начинает буквально "сходить с ума".

Ошибка напоминает похожую ситуацию, случившуюся 4 года назад, когда видеофайл MP4, воспроизводимый на iPhone под управлением iOS 10.1, вызывал сбой устройства через 10 секунд после воспроизведения. Восстановление стало возможным только после полного сброса.

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

Согласно Ice Universe, Samsung уже начали работать над решением проблемы и призывает всех быть терпеливыми. "Просто дождитесь последующего обновления прошивки и не рискуйте устанавливать картинку на рабочий стол", - заявила пресс-служба производителя.

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