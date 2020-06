Известный технический инсайдер Ice Universe в Twitter бьет тревогу. Он опубликовал предупреждение об опасном изображении, которое вызывает сбои на популярных смартфонах на Android.

Способ сломать смартфон достаточно прост, но при этом опасен: достаточно использовать картинку в качестве фоновой на рабочем столе смартфона, и он начинает сильно "глючить".

Установка "смертельной" фоновой картинки заставляет устройства на Android непрерывно перезагружаться, вызывает мигание экрана или вовсе может превратить его в "кирпич".

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL