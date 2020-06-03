В Україні кілька днів поспіль число нових заражень коронавірусом зменшується. Попередньої доби СOVID-19 діагностували в 328 людей. 388 - вилікувалися. Загалом від початку епідемії, вірус підхопили понад 24 тисячі українців. Із них більш як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення померли 727 інфікованих. Найбільше хворих за добу на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині.

Максим Степанов міністр охорони здоров'я України: