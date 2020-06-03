СOVID-19 в Україні: число нових заражень коронавірусом зменшується [ Редактировать ]
В Україні кілька днів поспіль число нових заражень коронавірусом зменшується. Попередньої доби СOVID-19 діагностували в 328 людей. 388 - вилікувалися. Загалом від початку епідемії, вірус підхопили понад 24 тисячі українців. Із них більш як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення померли 727 інфікованих. Найбільше хворих за добу на Рівненщині, Житомирщині та Львівщині.
Максим Степанов міністр охорони здоров'я України:
В нас достатньо чітко прописані критерії і ознаки пом'якшення карантину. Якщо ми кажемо про кількість захворілих, то ці критерії мають назву інцидентність. тобто ми чітко визначаємо кількість захворівших на COVID-19 за останні 7 діб. ми не можемо говорити про один день.
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СOVID-19 в Україні: число нових заражень коронавірусом зменшується
Загалом від початку епідемії вірус підхопили понад 24 тисячі українців. Із них більш як 10 тисяч уже одужали. Через ускладнення померли 727 інфікованих
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