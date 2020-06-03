Во время полета в самолете пассажирка одного из рейсов решила максимально обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

Об этом пишет "Корреспондент".

По их словам, женщина надела на себя полиэтиленовый пакет и полностью "спряталась" в нем.

Отмечается, что пассажирка заняла оба места в своем ряду, чтобы никто не смог сесть рядом и подвергнуть ее опасности заражения.

Фото: Instagram

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