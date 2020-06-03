Коронавирус не пройдет: пассажирка самолета "отогнала" инфекцию [ Редактировать ]
Во время полета в самолете пассажирка одного из рейсов решила максимально обезопасить себя от инфицирования COVID-19.
Об этом пишет "Корреспондент".
По их словам, женщина надела на себя полиэтиленовый пакет и полностью "спряталась" в нем.
Отмечается, что пассажирка заняла оба места в своем ряду, чтобы никто не смог сесть рядом и подвергнуть ее опасности заражения.
Фото: Instagram
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