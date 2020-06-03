Черногория официально заявила об окончании эпидемии коронавируса [ Редактировать ]
Черногория объявила о прекращении эпидемии коронавируса. В Институте общественного здравоохранения страны заявили, что новых случаев COVID-19 не выявляли уже на протяжении 28 дней, передает "Радио Свобода".
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавирусом. Однако она предупредила о необходимости продолжать соблюдать меры безопасности, поскольку мир все еще находится в состоянии пандемии.
"Мы должны помнить, что вирус все еще рядом с нами. Данные системы надзора ВОЗ показывают, что существует большое число необнаруженных случаев инфицированных людей. Поэтому ВОЗ рекомендует продолжать активно проверять граждан", - подчеркнула Брайович.
Всего в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них 9 пациентов умерли, остальные выздоровели.
Ранее сообщалось, что Черногория открыла границы не для всех.
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