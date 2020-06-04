Любовь - прекрасное чувство, которое делает счастливыми всех, кто его испытал. Однако, везет в этом плане далеко не всем. Некоторые и до конца жизни так и не встречают свою вторую половину. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый везучий в любовных делах.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. Им везет в любви, поскольку их управитель - планета Юпитер, которая часто делает щедрые подарки и помогает встретить на жизненном пути приятных людей.

Вместе с тем планета Венера, находясь в Рыбах, расцветает и проявляет свои лучшие качества. Она делает человека с этим знаком зодиака обворожительным, влюбчивым, увлекающимся и одновременно привлекательным.

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