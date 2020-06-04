Коронавірус у світі: кількість заражених збільшується [ Редактировать ]
Збільшується кількість хворих на коронавірус і у світі. Попередньої доби COVID-19 діагностували у 120 тисяч людей. Згідно з офіційною статистикою, нині інфіковані близько шести з половиною мільйонів.
Померло 385 тисяч, два мільйони вісімсот тисяч - одужали. Серед країн з найвищими показниками захворюваності - Бразилія, США, Індія і Росія.
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