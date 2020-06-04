Збільшується кількість хворих на коронавірус і у світі. Попередньої доби COVID-19 діагностували у 120 тисяч людей. Згідно з офіційною статистикою, нині інфіковані близько шести з половиною мільйонів.

Померло 385 тисяч, два мільйони вісімсот тисяч - одужали. Серед країн з найвищими показниками захворюваності - Бразилія, США, Індія і Росія.