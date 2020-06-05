Зеленский сменил главу Службы внешней разведки [ Редактировать ]
В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом свидетельствуют указы Зеленского на сайте Офиса президента.
На эту должность президент назначил Валерия Кондратюка.
"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №211/2020 от 5 июня.
А другим указом №212/2020 президент назначил Валерия Кондратюка главой этого ведомства.
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