В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки Украины. Об этом свидетельствуют указы Зеленского на сайте Офиса президента.

На эту должность президент назначил Валерия Кондратюка.



"Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в указе №211/2020 от 5 июня.

А другим указом №212/2020 президент назначил Валерия Кондратюка главой этого ведомства.

Ранее Зеленский назначил глав РГА в четырех областях.