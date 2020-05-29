Зеленский назначил глав РГА в четырех областях [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил семь председателей районных государственных администраций в четырех областях: Черниговской, Черкасской, Николаевской и Винницкой.
Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте главы государства.
Зеленский назначил:
- председателем Семеновской районной государственной администрации Черниговской области Дениса Буданова (распоряжение №381 / 2020-рп);
- председателем Новгород-Северской райгосадминистрации Черниговской области Тараса Молочко (распоряжение №380 / 2020-рп);
- главой Монастырищенской РГА Черкасской области Игоря Миклащука (распоряжение №379 / 2020-рп);
- председателем Вознесенской РГА Николаевской области Ивана Белоконя (распоряжение №378 / 2020-рп);
- главой Тульчинской райгосадминистрации Винницкой области Олега Боровского (распоряжение №377 / 2020-рп);
- председателем Тростянецкой районной государственной администрации Винницкой области Таисию Науменко (распоряжение №376 / 2020-рп);
- главой Оратовской районной государственной администрации Винницкой области Олега Чугункина (распоряжение №375 / 2020-рп).
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил шестерых судей.
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