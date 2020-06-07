В Киеве водитель установил антирекорд, разогнавшись до 224 км/ч. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Автомобиль Audi черного цвета с государственным номером АА297*** удалось заснять 5 июня на улице Елены Телиги, где он двигался со скоростью 224 км/ч вместо положенных 50 км/ч. Других подробностей правоохранители не сообщили.

В полиции сообщают, что за сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Наибольшее количество раз (13) скоростной режим нарушил автомобиль Mazda, номерной знак AI142***.

Также камеры зафиксировали два автомобиля - BX238*** и BE907*** - каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.

Ранее сообщалось, что после установки камер автоматической фиксации на дорогах резко сократилось количество нарушителей.