В Киеве "шумахер" разогнался до 224 км/ч [ Редактировать ]
В Киеве водитель установил антирекорд, разогнавшись до 224 км/ч. Об этом сообщает Патрульная полиция.
Автомобиль Audi черного цвета с государственным номером АА297*** удалось заснять 5 июня на улице Елены Телиги, где он двигался со скоростью 224 км/ч вместо положенных 50 км/ч. Других подробностей правоохранители не сообщили.
В полиции сообщают, что за сутки камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч. Наибольшее количество раз (13) скоростной режим нарушил автомобиль Mazda, номерной знак AI142***.
Также камеры зафиксировали два автомобиля - BX238*** и BE907*** - каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.
Ранее сообщалось, что после установки камер автоматической фиксации на дорогах резко сократилось количество нарушителей.
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