Камеры на дорогах: за сутки резко сократилось количество нарушителей [ Редактировать ]
За сутки количество нарушений ПДД в Киеве снизилось на 40%. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.
По состоянию на 18.00 сегодня системой автофиксации зарегистрировано 34176 нарушений скоростного режима. Вчера на тот же час было 57880 событий. То есть уже за один день имеем снижение количества нарушений почти 40%.
"Киевляне быстро привыкают не нарушать скорость на дорогах!" - написал глава МВД.
Ранее мы писали о том, что в Украине массово установили камеры для фиксации нарушений ПДД. Стал известен список мест нахождения радаров.
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