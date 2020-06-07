Україна опинилася на порозі другої хвилі COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні можлива друга хвиля епідемії коронавірусу, - про це повідомили в МОЗ. Уже кілька днів поспіль поширення інфекції набирає обертів.
За останню добу найбільше випадків на Львівщині - 68. Серед лідерів за кількістю заражень також Чернівецька область та Київ. Тільки на Херсонщині протягом доби не виявили нових хворих. Загалом, в Україні майже 500 інфікованих.
Нагадаємо, усього за весь час пандемії на Covid-19 захворіло майже 27 тис. осіб. Із них одужали трохи більше як 12 тисяч. Летальних випадків 788.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Важливо не плутати пом'якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу.
Київ та ще 4 регіони України не готові до послаблення карантину, - про це свідчать дані МОЗ. Окрім столиці не відповідають критеріям для зменшення обмежень Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. Перехід до другого етапу карантину і до чергових послаблень можливий лише за умови відповідної епідситуації в областях. А приміром, у столиці за минулу добу зафіксували 43 нових випадки захворювання на COVID-19.
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