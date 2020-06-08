С 10 июня в Украине откроются базы отдыха для украинцев, которые хотят путешествовать по стране.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, все места, в которые будут заселяться люди должны быть оборудованы всеми средствами дезинфекции и гигиены.

Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения.



Также министр добавил, что в областях, которые не могут перейти на следующий этап смягчения карантина соблюдают адаптивный карантин, в котором предусмотрен переход на следующий уровень ослабления ограничений при появлении определенных показателей.

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