Карантин в Украине: когда разрешат отдых внутри страны [ Редактировать ]
С 10 июня в Украине откроются базы отдыха для украинцев, которые хотят путешествовать по стране.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, все места, в которые будут заселяться люди должны быть оборудованы всеми средствами дезинфекции и гигиены.
Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения.
Также министр добавил, что в областях, которые не могут перейти на следующий этап смягчения карантина соблюдают адаптивный карантин, в котором предусмотрен переход на следующий уровень ослабления ограничений при появлении определенных показателей.
Читайте еще, МОЗ ослабил карантин в трех областях. В число "запретных" входят 4 области и город Киев.
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