По состоянию на воскресенье, 7 июня, четыре области Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Нельзя ослаблять карантин в Волынской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

Второй этап ослабления карантина предусматривает ослабление ряда ограничений. Он возможен при соответствии эпидемической ситуации в области трем критериям:

инцидентность - количество новых случаев коронавируса за последние семь дней должно составлять менее 12 на 100 тыс. населения;

загруженность коек в медучреждениях для госпитализации пациентов с коронавирусом - менее 50%;

охват тестированием в течение последних семи дней должен составлять более 12 на 100 тыс. населения.

В Киеве на 100 тысяч населения приходится 14,59 случаев коронавируса (при допустимой норме 12 - ред.), в Волынской области - 13,96, во Львовской - 19, в Ровенской - 28,89, а в Черновицкой - 32,18.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 6 июня, в Украине зафиксировали 485 новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и 11 летальных случаев. Таким образом количество инфицированных возросло до 26 999, из них 788 умерли, 12 054 - выздоровели.