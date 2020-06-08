Коронавирус в Украине: заболеваемость уменьшается [ Редактировать ]
За сутки в Украине фиксируют 463 случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает СНБО.
По информации, выздоровевших стало на 100 человек меньше (с 242 до 141)
Отмечается, что от болезни погибли 9 человек в течении суток. Наибольшее количество случаев заболевания насчитывается в Киеве (72), Закарпатской области (64), Черновицкой области (59).
При этом новых больных не появилось в Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой и Луганской областях.
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