В мире COVID-19 подтвердили у 7 миллионов человек.

Об этом пишет Worldometrs.

По информации, инфекция "убила" 406 тысяч человек, при этом победить болезнь смогли 3 461 118 пациентов.

Отмечается, что наибольшее количество случаев инфекции за сутки подтвердили в США (18 375 больных), на втором месте Бразилия – 18 905 заболевших и "бронзу" забрала Индия – 10 864 случая инфицирования.

Читайте также, президент США Дональд Трамп заявил о создании вакцины от коронавируса. В стане более 2 миллионов образцов препарата.