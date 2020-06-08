Коронавирус продолжает "пожирать" человечество [ Редактировать ]
В мире COVID-19 подтвердили у 7 миллионов человек.
Об этом пишет Worldometrs.
По информации, инфекция "убила" 406 тысяч человек, при этом победить болезнь смогли 3 461 118 пациентов.
Отмечается, что наибольшее количество случаев инфекции за сутки подтвердили в США (18 375 больных), на втором месте Бразилия – 18 905 заболевших и "бронзу" забрала Индия – 10 864 случая инфицирования.
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