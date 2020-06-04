Исследователи обнаружили иммунитет к коронавирусной инфекции у людей, которые ранее не стыкались с ней.

Об этом пишет Science Alert.

По информации, Т-клетки-защитники могут "атаковать" развивающийся COVID-19 у тех, кто ранее мог болеть другой похожей инфекцией.

Отмечается, что такими болезнями могут быть как другие виды коронавируса, так и обычная простуда. Ученые утверждают, что такой иммунитет будет вырабатывать ответ попавшему в организм вирусу с большой скоростью.

Читайте еще, стало известно, почему люди со II группой крови больше всего подвержены заражению и тяжелому течению коронавирусной инфекции.