"Коронаиврусный" иммунитет: кому не страшна болезнь [ Редактировать ]
Исследователи обнаружили иммунитет к коронавирусной инфекции у людей, которые ранее не стыкались с ней.
Об этом пишет Science Alert.
По информации, Т-клетки-защитники могут "атаковать" развивающийся COVID-19 у тех, кто ранее мог болеть другой похожей инфекцией.
Отмечается, что такими болезнями могут быть как другие виды коронавируса, так и обычная простуда. Ученые утверждают, что такой иммунитет будет вырабатывать ответ попавшему в организм вирусу с большой скоростью.
Читайте еще, стало известно, почему люди со II группой крови больше всего подвержены заражению и тяжелому течению коронавирусной инфекции.
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