Британці повалили пам'ятник работоргівцю та напали на Черчілля [ Редактировать ]
Європа, Австралія, Бразилія та Канада. Люди майже на всіх континентах виходять на мітинги солідарності. І ці акції - не завжди мирні! Як проти расизму протестують у світі - розповість Світлана Чернецька.
Це розпал протесту у англійському Бристолі. Активісти повалили пам'ятник работоргівцеві Едварду Колстону. У 17 столітті він вкладав у розвиток міста гроші, зароблені продажем чорношкірих. Бронзову статую протягли містом і скинули у затоку.
Жасмін, протестувальниця:
У Бристолі є вулиці названі іменем Колстона, є школа його імені, тож скинення цієї статуї символізує повалення усього, що він собою представляв. Дехто може сказати, що це вандалізм, але чорношкірі люди ходять цими вулицями і бачили цей пам'ятник щодня, це завжди було наче плювок у обличчя. А тепер цього немає.
Схожі демонстрації пройшли одразу у кількох містах Британії. А найбільша відбулася у столиці. Десятки тисяч людей пікетували американське посольство. Надвечір ситуація загострилася.
У результаті восьмеро поліцейських отримали поранення, 12 демонстрантів затримали.
Дісталося від столичних протестувальників і пам'ятнику Вінстона Черчілля. На постаменті колишнього прем'єра залишили напис зі звинуваченнями у расизмі. Але якщо тут сліди вандалізму вже відмили, то у середмісті Лондона зосталося ще чимало написів, зроблених активістами на телефонних будках та стінах будівель. Найчастіше це вислів Black Lives Matter - "Життя чорних - важливі".
Масовими заворушеннями закінчився протест і у столиці Євросоюзу. Активісти не лише побилися із поліцією, але й розтрощили все на своєму шляху: і зупинки, і вітрини магазинів. Були й випадки мародерства.
Крісні Лескреньєр-Дюрі, власниця магазину:
Я погоджуюся з людьми, які протестують, ми відстоюємо свої ідеї, але трощити магазини після епідемії коронавірусу та всіх проблем, які ми пережили, це просто немислимо.
Загалом у акції проти расизму та поліцейського свавілля у Брюсселі взяли участь понад десять тисяч людей. Так само масові демонстрації пройшли й у інших европейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії. А ось це протест у канадському Монреалі.
Ерагем Деслі, протестувальник:
Ми вийшли відстоювати свої права, бо несправедливість трапляється не лише в Сполучених Штатах, але й тут також. У нас теж є випадки расизму та інциденти з поліцією, які ми вважаємо упередженим ставленням, але ми мовчали. Тепер час вимагати змін.
А це вже Бразилія. Тисячі людей пройшли маршем вулицями Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу. Люди обурені смертю американського афроамериканця Джорджа Флойда, але так само протестують проти упередженості бразильських поліцейських.
по теме
Американські протести перетнули океан та ширяться світом
Тисячі людей вийшли на демонстрації в десятках європейських міст, в Австралії та Канаді
Протести у США: троє поліцейських отримали серйозні поранення
Генпрокурор США повідомив, що під час сутичок у Вашингтоні, які тривали від суботи і до вівторка, травмовані 114 правоохоронців
У штаті Міннесота перевірять роботу поліції за останні 10 років
У Міннеаполісі під час затримання правоохоронцями - загинув афроамериканець Джордж Флойд. Це спричинило масові протести по всій країні
Європа долучилася до акцій протесту проти расизму та поліцейського свавілля
Мітинги та марші пройшли в Берліні, Лондоні, Копенгагені та Брюсселі. Акції були масовими, але мирними
У Лондоні переобладнали лікарню для тяжкохворих на COVID-19
Довга дорога до одужання - як виходжують пацієнтів, котрі повернулися з "того світу"?
У Сіетлі водій протаранив натовп протестуючих
У Сієтлі водій, який не міг проїхати центром міста через демонстрацію в'їхав у натовп мітингувальників та відкрив огонь. На цих кадрах, знятих очевидцем, видно, як активісти спочатку намагаються розбити вікна і витягти водія з машини, та потім розбігаються, коли він влаштовує стрілянину