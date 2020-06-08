Європа, Австралія, Бразилія та Канада. Люди майже на всіх континентах виходять на мітинги солідарності. І ці акції - не завжди мирні! Як проти расизму протестують у світі - розповість Світлана Чернецька.

Це розпал протесту у англійському Бристолі. Активісти повалили пам'ятник работоргівцеві Едварду Колстону. У 17 столітті він вкладав у розвиток міста гроші, зароблені продажем чорношкірих. Бронзову статую протягли містом і скинули у затоку.

Жасмін, протестувальниця:

У Бристолі є вулиці названі іменем Колстона, є школа його імені, тож скинення цієї статуї символізує повалення усього, що він собою представляв. Дехто може сказати, що це вандалізм, але чорношкірі люди ходять цими вулицями і бачили цей пам'ятник щодня, це завжди було наче плювок у обличчя. А тепер цього немає.

Схожі демонстрації пройшли одразу у кількох містах Британії. А найбільша відбулася у столиці. Десятки тисяч людей пікетували американське посольство. Надвечір ситуація загострилася.

У результаті восьмеро поліцейських отримали поранення, 12 демонстрантів затримали.

Дісталося від столичних протестувальників і пам'ятнику Вінстона Черчілля. На постаменті колишнього прем'єра залишили напис зі звинуваченнями у расизмі. Але якщо тут сліди вандалізму вже відмили, то у середмісті Лондона зосталося ще чимало написів, зроблених активістами на телефонних будках та стінах будівель. Найчастіше це вислів Black Lives Matter - "Життя чорних - важливі".

Масовими заворушеннями закінчився протест і у столиці Євросоюзу. Активісти не лише побилися із поліцією, але й розтрощили все на своєму шляху: і зупинки, і вітрини магазинів. Були й випадки мародерства.

Крісні Лескреньєр-Дюрі, власниця магазину:

Я погоджуюся з людьми, які протестують, ми відстоюємо свої ідеї, але трощити магазини після епідемії коронавірусу та всіх проблем, які ми пережили, це просто немислимо.

Загалом у акції проти расизму та поліцейського свавілля у Брюсселі взяли участь понад десять тисяч людей. Так само масові демонстрації пройшли й у інших европейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії. А ось це протест у канадському Монреалі.

Ерагем Деслі, протестувальник:

Ми вийшли відстоювати свої права, бо несправедливість трапляється не лише в Сполучених Штатах, але й тут також. У нас теж є випадки расизму та інциденти з поліцією, які ми вважаємо упередженим ставленням, але ми мовчали. Тепер час вимагати змін.

А це вже Бразилія. Тисячі людей пройшли маршем вулицями Ріо-де-Жанейро та Сан-Паулу. Люди обурені смертю американського афроамериканця Джорджа Флойда, але так само протестують проти упередженості бразильських поліцейських.