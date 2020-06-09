Отставка Авакова: в Раде назвали условия [ Редактировать ]
Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента. Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД в тупик. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Несколько собеседников издания в "Слуге народа" уточнили, что если Зеленский будет инициировать увольнение министра, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".
По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД.
Источник сообщил, что президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в "Слуге народа" прогнозируют, что последняя инициатива фракции "Голос" об увольнении Авакова не увенчается успехом.
На прошлой недели "Голос" собирал подписи за отставку министра внутренних дел. Потом представители этой партии зарегистрировали в Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Арсен Аваков уйдет в отставку.
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