Президент Украины во время неформальной встречи с журналистами в резиденции Залесье, которая состоялась 6 июня, в честь дня журналиста, в достаточно необычной обстановке - все включая президента были на велосипедах. Во время встречи Владимир Зеленский ответил на ряд вопросов, среди которых остро стал вопрос - Министра внутренних дел Украины и конкретно- дальней деятельности Арсен Аваков на посту главы МВД. Об этом сообщает "Обозреватель" ссылаясь на один из украинских телеканалов.

Президент Украины заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен довести до завершения расследование убийства журналиста Павла Шеремета, поэтому его пока не увольняют.

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Также, президент отметил, что понимает причину протестов, но сделал акцент на том, что ни смотря абсолютно ни на что глава МВД должен закончить громкие дела, за которые он отвечает.

Я считаю его действительно мощным министром, и да - до сих пор нет лучшего министра. Если человек взялся за какое-то сенсационное громкое дело, он должен его завершить и не бросать. Я боялся, чтобы из-за увольнения (бывшего генерального прокурора Руслана) Рябошапки у нас не возникло вопросов с делом Гандзюк. Оно продолжилось. Я думаю, что оно будет доведено до конца и заказчики будут посажены за решетку. Такая же ситуация с господином Арсеном Борисовичем. Я считаю, что он должен закончить дело Шеремета. Для общества он стейкхолдер (стейкхолдерами называют лицо или группу лиц, без участия которых организация прекратит свое существование) этой ситуации, он должен его завершить

Напомним, в Киеве проходит митинг за отставку министра МВД Арсена Авакова.

Ранее мы сообщали, в Верховной Раде Украины депутаты собирали подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.