Во вторник, 9 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии.

Законопроект внесен президентом с пометкой как неотложный.

Всеукраинский референдум предлагается проводить в следующих случаях:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.

"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.

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Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центризбиркома и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном сайте комиссии.

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Ранее сообщалось, что Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки. Также мы писали о том, что президент Украины хочет легализовать частные армии.