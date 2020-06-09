Законопроекта о референдуме: появился текст [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июня, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии.
Законопроект внесен президентом с пометкой как неотложный.
Всеукраинский референдум предлагается проводить в следующих случаях:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
- решение вопроса общегосударственного значения;
- изменение территории Украины;
- потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.
"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.
Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.
Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центризбиркома и его обнародования в газете "Голос Украины" и на официальном сайте комиссии.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки. Также мы писали о том, что президент Украины хочет легализовать частные армии.
по теме
Зеленский подписал банковский закон - СМИ
Президент Владимир Зеленский подписал банковский закон
"Я хотел заболеть коронавирусом" - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
В пятницу, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки Украины
Зеленский намерен отменить визы
Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями туристического бизнеса в Каменце-Подольском сделал заявление
"Зачем втягивать Украину": Зеленский сделал заявление о выборах в США
Президент Владимир Зеленский сделал заявление о выборах президента в США