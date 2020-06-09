Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о народовластии через всеукраинский референдум. Документ был зарегистрирован в парламенте 9 июня.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что на данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, в ноябре 2019 года глава государства анонсировал, что в ближайшее время Рада примет закон о референдуме. Этот документ должен четко установить виды и механизмы референдума. По словам Зеленского, он "наконец-то даст украинцам возможность решать судьбу того или иного важного для них вопроса".

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал кандидатов на пост министра образования и науки. Также мы писали о том, что президент Украины хочет легализовать частные армии.