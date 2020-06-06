Президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех кандидатов на должность министра образования и науки. Об этом сообщает УНИАН.

О кандидатах на данный пост Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом, которая состоялась в честь дня журналиста 6 июня.

Зеленский сообщил, что на должность министра образования претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент отметил, что в ближайшее время планирует посетить Чернигов.

Сергей Шкарлет/фото: gorod.cn.ua

Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть как он выглядит, я хочу поговорить со студентами и понять, что это за человек

Также Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования.

У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: имей совесть, иди в министры - надо иметь, я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это, а не говорить, что он плохой, а тот - такой себе

Сергей Бабак/ фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По словам главы, Бабак не поддерживает ни одного кандидата на должность министра образования.

Он говорит: великолепный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра

Зеленский заявил, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника.

Алексей Днепров/Фото: zn.ua

Также Зеленский сообщил, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк.

Есть прекрасный человек в науке - Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура - она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром

Александра Антонюк/Фото: imath

Напомним, Зеленский прокомментировал отставку Авакова.