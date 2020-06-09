Под Черкассами в интернате зафиксировали вспышку COVID-19 [ Редактировать ]
Стало известно, что в Золотоношском психоневрологическом интернате минимум 21 человек заразился коронавирусом COVID-19. Проводится эпидемиологическое расследование.
Об этом сообщил глава Черкасской облгосадминистрации (ОГА) Роман Боднар на брифинге.
Сейчас в учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных.
По его словам, госпитализированных в больницы нет, состояние инфицированных удовлетворительное.
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