Коронавирус массово "косит" украинских медиков [ Редактировать ]
В Украине зарегистрированы 5 135 случаев коронавирусной инфекции у медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
По информации, помимо медиков в Украине от коронавируса страдают дети.
В целом заболели 2003 ребенка и 5135 медиков.
Отмечается, что COVID-19 "убил" 40 медиков, при этом почти 3 тысячи врачей и 897 маленьких пациентов смогли победить инфекцию.
Читайте еще, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом количество летальных исходов достигло 13 человек за сутки.
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