В Украине зарегистрированы 5 135 случаев коронавирусной инфекции у медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

По информации, помимо медиков в Украине от коронавируса страдают дети.

В целом заболели 2003 ребенка и 5135 медиков.

Отмечается, что COVID-19 "убил" 40 медиков, при этом почти 3 тысячи врачей и 897 маленьких пациентов смогли победить инфекцию.

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