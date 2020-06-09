Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 9 июня, в Украине зафиксировали 27 856 случаев COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.
За последние сутки зафиксировано +394 новых случаев коронавируса, + 217 человек выздоровели, +13 летальных случаев.
Всего в Украине зафиксировано 810 летальных исходов от коронавирусной болезни. 12 412 человек уже выздоровели.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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