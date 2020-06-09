Гонконг третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранцев, который составляет консалтинговая группа Mercer.

Несмотря на массовые протесты против усиления контроля со стороны Китая, бывшая британская колония, сохранила первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе. По данным Forbes, на место Гонконга в рейтинге повлияли и высокие цены на недвижимость.

На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркменистана. За год город "вырос" на пять строчек из-за экономического и социального кризиса в стране в сочетании с гиперинфляцией. Это привело к резкому росту цен в Ашхабаде на импортные продукты и товары.

Киев в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев расположился на 106 месте - между австралийским Пертом и немецким Гамбургом. С прошлого года Киев опустился в рейтинге на 44 строчки.

В топ-10 самых дорогих городов мира вошли:

Гонконг; Ашхабад; Токио; Цюрих Сингапур; Нью-Йорк; Шанхай; Берн; Женева; Пекин.

Дешевле всего для иностранцев жить в Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Киргизия), Виндхуке (Намибия) и Тунисе (столица Туниса).

Как сообщалось ранее, Киев не готов ко второму этапу смягчения карантина. В украинской столице не разрешили открывать бары и рестораны.