Дональд Трамп наказав побудувати нові важкі криголами [ Редактировать ]
Дональд Трамп віддав наказ побудувати щонайменше три нові важкі криголами до 2029 року. Один з них можуть забезпечити ядерною силовою установкою. А також доручив спорудити чотири бази для їхнього обслуговування.
Дві у США, ще дві за кордоном. Усе щоб забезпечити постійну присутність Штатів в Арктиці й Антарктиці. І розвідувати тамтешні ресурси.
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