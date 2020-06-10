Дональд Трамп віддав наказ побудувати щонайменше три нові важкі криголами до 2029 року. Один з них можуть забезпечити ядерною силовою установкою. А також доручив спорудити чотири бази для їхнього обслуговування.

Дві у США, ще дві за кордоном. Усе щоб забезпечити постійну присутність Штатів в Арктиці й Антарктиці. І розвідувати тамтешні ресурси.