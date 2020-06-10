В Украине разрешили массовые мероприятия: главные условия [ Редактировать ]
С 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Все работники учреждений обязаны проводить температурный скрининг и обработку рук антиспептиками.
Обрабатывать руки антисептиками необходимо всем посетителям.
Вместе с тем:
- Запрещены фанзоны, а также места массового скопления людей, что не позволяет соблюдать дистанцию.
- Контроль билетов на входе должен, при возможности, быть организован сканерами штрих-кодов.
- Один человек должен быть на 5 метров помещения.
- Расстояние между сиденьями должно быть 1,5 метра.
Пресс-секретарь замминистра главы Минздрава Мария Иванюк рассказала, что кинотеатры с 10 июня не открываются.
Нет, только массовые мероприятия. А кинотеатры туда не входят. Сейчас будет на 13:00 заседание правительства. А на 14:15 брифинг Виктора Ляшко по результатам заседания. Там уже будут все детали проговорены.
Ранее мы писали о том, что с 10 июня Украина перешла на новый этап выхода из карантина.
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