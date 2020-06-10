С 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Все работники учреждений обязаны проводить температурный скрининг и обработку рук антиспептиками.

Обрабатывать руки антисептиками необходимо всем посетителям.

Вместе с тем:

Запрещены фанзоны, а также места массового скопления людей, что не позволяет соблюдать дистанцию.

Контроль билетов на входе должен, при возможности, быть организован сканерами штрих-кодов.

Один человек должен быть на 5 метров помещения.

Расстояние между сиденьями должно быть 1,5 метра.

Пресс-секретарь замминистра главы Минздрава Мария Иванюк рассказала, что кинотеатры с 10 июня не открываются.

Нет, только массовые мероприятия. А кинотеатры туда не входят. Сейчас будет на 13:00 заседание правительства. А на 14:15 брифинг Виктора Ляшко по результатам заседания. Там уже будут все детали проговорены.

Ранее мы писали о том, что с 10 июня Украина перешла на новый этап выхода из карантина.