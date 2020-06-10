В среду, 10 июня, в Украине начался новый этап выхода из карантина. Такое решение принял Кабинет министров.

Отметим, что на Донбассе заработают пропускные пункты "Станица Луганская" и "Марьинка". Первый можно будет пройти пешком, а второй будет осуществлять пропуск с 11:00 до 14:00.

Базы отдыха и санатории заработали в областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.