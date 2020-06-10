Новый этап смягчения карантина: что разрешено с 10 июня [ Редактировать ]
В среду, 10 июня, в Украине начался новый этап выхода из карантина. Такое решение принял Кабинет министров.
Отметим, что на Донбассе заработают пропускные пункты "Станица Луганская" и "Марьинка". Первый можно будет пройти пешком, а второй будет осуществлять пропуск с 11:00 до 14:00.
Базы отдыха и санатории заработали в областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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