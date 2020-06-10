Супругу Елизаветы II принцу Филиппу исполнилось 99: интересные факты из жизни супругов [ Редактировать ]
Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу, 10 июня, исполняется 99 лет. Но учитывая обстоятельства, свой день рождения принц Филипп будет отмечать скромно и без гостей – пообедает с королевой в Виндзорском замке, где чета находится на изоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.
В честь 99-летия герцога Эдинбургского Филиппа, Букингемский дворец опубликовал новый портрет Филиппа с супругой Елизаветой II. На снимке они позируют на фоне Виндзорского замка, где проводят карантин с начала эпидемии коронавируса.
На фотографии королева запечатлена в платье с яркими желтыми цветами. Дополнила наряд Елизавета любимой брошью с 18,8-каратным бриллиантом Cullinan V и нитью жемчугов.
фото: gettyimages
Стоит отметить, что Елизавета II и принц Филипп в браке уже 72 года.
фильм о жизни королевской семьи
Королевский эксперт Роберт Лейси, автор биографии "Монарх: жизнь и правление Елизаветы II"отметил, что принц Филипп очень современный "гаджетный человек", который очень любит общаться со своими детьми, внуками и правнуками.
Учитывая большой жизненный опыт, мудрость и знания принца Филиппа, его детям, внукам и правнукам всегда интересно с ним, так как и ему с ними. Я уверен, что в такой знаменательный день, когда королевская семья не может быть вся вместе через сложившуюся ситуацию в мире с эпидемией, они все - члены королевской семьи смогут поздравит принца Филиппа по телефону и видеосвязи, разделив с ним радость этого прекрасного дня.
Благодаря современным технологиям и тому, что принц Филипп, не смотря на возраст - очень прогрессивный человек он отметил день рождения онлайн в Zoom с семьей и друзьями - включая принца Чарльза в Шотландии, герцога и герцогини Кембриджской в Норфолке и Гарри и Меган в Лос-Анджелесе.
Как сообщает издание Daily Mail члены семьи будут публиковать небольшое количество пожеланий по случаю дня рождения в социальных сетях, в то время как Букингемский дворец надеется публично отметить это событие "в зависимости от того, что на такое предложение отреагирует Его Королевское Высочество".
Двоюродный брат Филиппа и подруга детства Майра Баттер в рассказе о Филиппе заявили, что принципом принца Филиппа во жизни было и есть правило - "не суетиться, не беспокоиться".
95-летняя Леди Баттер, которая является родственницей Филиппа сказала о нем : "У него невероятно активный ум. И он отличный читатель, ему всегда были интересны книги, рисование".
У него огромные знания, и я абсолютно уверена, что между ним и его долгой и здоровой жизнью должна быть связь. Он такая загадка, правда. Он жаждет знаний. Он все еще рисует, видит своих лошадей и всегда в курсе всех новостей.
Также, Леди Баттер отметила, что принц Филипп, очень активный, даже в своей возрасте.
Секрет в том, что он просто делает все, что делал ранее, но медленнее.
Она также отметила, что принц Филипп не смотря на активный образ и является величайшей поддержкой королевы Елизаветы II, но больше всего он не любил суету.
Он по-прежнему играет величайшую роль из всех, поддерживая королеву. Что касается вечеринки в честь 99-летия? Боже мой, нет! Он никогда не хочет суеты, никогда!
Отметим, что в Минобороны Великобритании подтвердили,официальный представитель министерства заявил Yahoo UK , что в этом году не будет орудийного салюта в ознаменование дня рождения принца Филиппа.
Мы можем подтвердить, что после консультаций с основными заинтересованными сторонами, церемониальный выстрел из всех салютных станций по-прежнему временно приостанавливается из-за национальных ограничений COVID-19
Важным фактом является то, что Филипп установил рекорд по продолжительности жизни среди мужчин королевской семьи.
принц Филипп и королева Елизавета II/Фото: Twitter
Мать Елизаветы Елизавеета Бооуз-Лайон дожила до 101 года.
фото: wikipedia
Отец королевы Елизаветы II - Георг VI, Альберт Фредерик Артур Георг прожил всего лишь - 57 лет.
фото: wikipedia
Напомним, королеве Елизавете ІІ в апреле 2020 года исполнилось 94 года.
Ранее мы сообщали, что брак младшего внука королевы Елизаветы ІІ Гарри и Меган Маркл на грани развала.
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