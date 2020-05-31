В семье Меган Маркл и принца Гарри наступили не лучшие времена. По данным зарубежных СМИ пара практически на грани развода из-за развязного поведения принца, который в последнее время злоупотребляет алкоголем. Об этом сообщает издание Сelebrity Insider.

Причиной алко-вечеринок стали, якобы, постоянные стрессы, которые испытывает Гарри. Но самое странное в этой истории – то, что Меган никак не может повлиять на мужа.

Меган очень усердно работала, чтобы превратить Гарри в вегетарианца, пьющего зеленый сок, и чтобы сделать это, ей, по сути, пришлось устранить все его плохое влияние. Однако теперь он может запросто направиться к Адель

Все дело в том, что Гарри нашел утешение в вечеринках в доме живущей по соседству певицы Адель, с которой у него очень хорошие, теплые отношения.

Гарри и Адель отлично ладят друг с другом, и он вернулся к своему излюбленному в молодости занятию - дерзким вечеринкам. И Гарри, и Адель любят пропустить рюмочку

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Все это совершенно не нравится Меган Маркл, ведь она приложила немало усилий, чтобы привить Гарри любовь к здоровому образу жизни, заставила его отказаться от спиртного, а также сделала все, чтобы устранить дурное влияние на Гарри его друзей.

Напомним, ранее принц Гарри с Меган Маркл переехали жить в Лос-Анджелес.

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