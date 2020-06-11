Египет открывает границы для туристов: названа дата [ Редактировать ]
С 1 июля власти Египта намерены открыть для посещения иностранными туристами курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также еще Хургаду и Марса-Алам на побережье Красного моря. Об этом сообщает Reuters.
На берегу Средиземного моря власти планируют открыть курорт Мерса-Метрух.
Правительство также сообщило об ослаблении некоторых карантинных мер в течение следующих нескольких недель - сокращение комендантского часа и увеличение времени работы магазинов на один час.
Отметим, что египетское правительство позволило отелям страны начать принимать гостей с 15 мая, но с загрузкой в 25% от максимальной заполняемости.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз назвал дату открытия границ.
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