Внешние границы Европейского Союза останутся закрытыми для граждан третьих до 1 июля. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по итогам видеоконференции 27 министров внутренних дел стран ЕС, передает Forbes.

Изначально планировалось, что Европа откроет свои границы, закрытые с 17 марта, уже 15 июня. Запрет на въезд для иностранцев распространяется на 30 европейских стран: 26 стран-членов ЕС, а также четыре члена Шенгенской зоны: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Европейские правительства не обязаны выполнять решение Брюсселя об изоляции от внешнего мира, поскольку оно носит рекомендательный характер. Приоритет решать имеют национальные правительства, а не институты Евросоюза. В апреле и мае, когда запрет на въезд для граждан третьих стран продлевался на 30 дней, национальные правительства стран ЕС строго ему следовали. В этот раз некоторые страны могут начать пускать иностранных туристов раньше запланированной даты.

Черногория с 1 июня открыла границы для граждан более сотни стран. Греция уже заявила, что готова принимать путешественников с 15 июня. Правда, с исключениями - гражданам США, Великобритании и ряда других придется провести в карантине 1-2 недели.

После 1 июля национальные правительства могут руководствоваться собственными правилами относительно иностранных граждан - требовать от них справки об отсутствии коронавируса, проводить тесты или отправлять в карантин. Например, в Греции с 1 июля будут проводить выборочные тесты.

Граждане Великобритании, которая вышла из ЕС, по-прежнему имеют право посещать континентальную Европу, но в некоторых странах, например, во Франции, их могут отправить на двухнедельный карантин.

Пока внешние границы Евросоюза остаются "на замке" многие страны снимают ограничения на въезд для граждан соседних стран. Частично открыть внутренние границы ранее уже решили Германия с Австрией, Хорватия, а также Латвия с Эстонией и Литвой.

В некоторых странах ЕС внутренние границы останутся закрытыми как минимум до 15 июня. В таких случаях выехать из одной страны в другую можно только по "неотложному" делу. Какое дело считать неотложным, решают национальные правительства стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина открыла границу со странами ЕС и Молдовой.