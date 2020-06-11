В Евросоюзе назвали условия открытия границ для украинцев [ Редактировать ]
В Еврокомиссии назвали критерии, по которым будут приниматься решения по открытию границ для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины. Об этом сообщает "Европейская правда".
Во внимание будет приниматься эпидемическая ситуация в стране.
Кроме того, будут учитывать принцип взаимности.
Многие третьи страны также ввели ограничения на путешествия для прибывающих из ЕС. В целях равного отношения третье государство также должно снять ограничения на въезд из ЕС... Граждане ЕС и граждане ассоциированных государств Шенгенского соглашения, а также граждане третьих стран, законно проживающих в Европейском Союзе, а также члены их семей должны быть освобождены от ограничения на поездки, независимо от того, возвращаются они домой или нет.
Украина до сих пор не отменила ограничения на въезд иностранцев в связи с коронавирусом, поэтому должна изменить эти правила, чтобы получить взаимное открытие границ со стороны ЕС.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз назвал дату открытия границ.
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