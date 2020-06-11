В Верховной Раде назвали вероятную дату открытия кинотеатров в Украине в рамках ослабления карантина. Также рассказали, почему кинотеатры не открылись 10 июня. Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко в своем Telegram.

По его словам, депутаты провели совместную встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, главой Минкульта Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

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"Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя", - отметил парламентарий.

Стороны представили свои предложения по постепенному запуску работы кинотеатров и предварительно определили, что "кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля".

Напомним, в Украине зафиксировали антирекорд по COVID-19.