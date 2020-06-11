Карантин в Украине могут ужесточить: Шмыгаль назвал условие [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает возможность усиления карантина в Украине. Это возможно в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 10 и более областях.
Об это Шмыгаль заявил на брифинге.
По словам премьера, в ближайшее время правительство не будет изменять систему управления карантином.
"Мы сегодня работаем очень плотно с регионами, где происходит ухудшение ситуации. Но мы понимаем, как этим управлять. Те параметры, по которым выбираются те или иные меры по смягчению или усилению карантина, они прописаны, они действенны. Сегодня это эффективный инструмент для принятия решений.
Мы не предполагаем в ближайшее время менять систему управления карантином. Если в критическом количестве областей будет ухудшение - это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении в государстве", - сказал Шмыгаль.
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