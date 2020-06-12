В Украине непогода обесточила 241 населенный пункт [ Редактировать ]
В четверг, 11 июня, в Украине в результате дождей и сильных порывов ветра был обесточен 241 населенный пункт. Осложнения погодных условий наблюдались во Львовской и Волынской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Отмечается, что из-за непогоды в двух областях сработали системы защиты линий электропередач, которые обесточили 241 населенный пункт. В частности, во Львовской - 200, а в Волынской - 41.
К восстановлению электроснабжения в регионах были привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что во Львовской области выпал град.
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