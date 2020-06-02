Лето шокировало украинцев: под Киевом выпал снег (видео) [ Редактировать ]
Снег / Фото: Pixabay
Во второй день лета, 2 июня, погода продолжает удивлять украинцев. Так, в Киевской области выпал снег. Отметим, что в Карпатах снег прошел в первый день июня. Об этом сообщает "Страна".
Так, снег во второй день лета наблюдали жители поселка Демидов, расположенного в 40 километрах от Киева. Шел он около 10 минут. После июньского снегопада в Демидове вышло солнце.
Ранее мы писали о том, что погода в июне шокирует украинцев.
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