На Львовшине в селе Гребенив вслед за ливнями и грозами выпал град с перепелиное яйцо. Фото и видео града публиковали на своих страницах пользователи соцсетей.

"2020 год, ты не перестаешь меня удивлять", написал один их пользователей соцсетей под видео.

Напомним, ранее снегом засыпало Украинские Карпаты.