Аномальное лето: во Львовской области выпал град (видео) [ Редактировать ]
На Львовшине в селе Гребенив вслед за ливнями и грозами выпал град с перепелиное яйцо. Фото и видео града публиковали на своих страницах пользователи соцсетей.
"2020 год, ты не перестаешь меня удивлять", написал один их пользователей соцсетей под видео.
Напомним, ранее снегом засыпало Украинские Карпаты.
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