12 июня православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника, или Исаакия-змеевика. Наши предки называли этот день Змеиным.

Покровителем дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской. Во время гонений в Константинополе он был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло.

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В старину считалось, что 12 июня все змеи выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.

Также существовало поверье, что люди, рожденные в этот день, могут исцелять от змеиных укусов.

Что категорически нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя убивать змей - случится несчастье.

Нельзя ругаться и выполнять тяжелую работу.

Нельзя врать.

Приметы дня:

Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.

Убивать пресмыкающихся в этот день – к неудачам и болезням.

Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.

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