Змеиный день: что категорически нельзя делать 12 июня [ Редактировать ]
12 июня православные отмечают день памяти преподобного Исаакия исповедника, или Исаакия-змеевика. Наши предки называли этот день Змеиным.
Покровителем дня считается преподобный Исаакий, игумен обители Далматской. Во время гонений в Константинополе он был брошен в овраг из-за просьбы не истязать верующих. Исаакий предсказал императору, что тот умрет скорой смертью. Так и произошло.
В старину считалось, что 12 июня все змеи выползают на землю из пещер и нор, куда прятались прошлой осенью с наступлением холодов. В этот день старались в лес не ходить: змеи идут поездом на свои свадьбы и каждого встречного готовы жалить без милосердия.
Также существовало поверье, что люди, рожденные в этот день, могут исцелять от змеиных укусов.
Что категорически нельзя делать в этот день:
- В этот день нельзя убивать змей - случится несчастье.
- Нельзя ругаться и выполнять тяжелую работу.
- Нельзя врать.
Приметы дня:
- Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.
- Убивать пресмыкающихся в этот день – к неудачам и болезням.
- Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.
Также мы писали о том, что категорически нельзя делать в Петров пост.
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