Зеленский создал новый праздник [ Редактировать ]
19 июня в Украине будет ежегодно отмечаться День фермера. Соответствующий проект указа президента Украины Владимира Зеленского об установлении нового праздника одобрил Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно пояснительной записке к проекту указа, 19 июня 2003 года в Украине был принят закон "О фермерском хозяйстве".
В документе отмечается, что на сегодня в количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тыс. единиц, что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.
Как сообщалось ранее, из-за погодных условий фермеры Украины рискуют потерять урожай и стать банкротами.
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