Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Париже с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На переговорах обсуждался ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца текущего года.

Руководитель Офиса президента подробно рассказал об усилиях Киева по интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.

"Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в Нормандском формате. Сегодня усиление нашей координации является очень важным", - отметил руководитель Офиса президента Украины.

Андрей Ермак и Эммануэль Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в Нормандском формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и сошлись во мнении о необходимости ее скорейшего проведения.

Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшие недели.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.

Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.