Ермак обсудил в Париже подготовку визита Макрона в Украину [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Париже с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. На переговорах обсуждался ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца текущего года.
Руководитель Офиса президента подробно рассказал об усилиях Киева по интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.
"Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "Нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в Нормандском формате. Сегодня усиление нашей координации является очень важным", - отметил руководитель Офиса президента Украины.
Андрей Ермак и Эммануэль Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в Нормандском формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и сошлись во мнении о необходимости ее скорейшего проведения.
Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "Нормандской четверки" в ближайшие недели.
Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.
Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.
по теме
Ермак с министрами улетел в Париж обсуждать нормандский формат
Украинская делегация отправилась на переговоры во Францию для переговоров в рамках Нормандского формата
Встреча в "нормандском формате": украинская делегация едет в Париж
Представители украинской делегации в "нормандском формате" совершат рабочую поездку в Париж
Военные спасли и приютили маленького лисенка (видео)
Теперь животное живет в компании бойцов
Українська делегація відвідає Париж для переговорів щодо Донбасу
Напередодні українська делегація побувала у Мінську, де зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи для обговорення підвищення ефективності роботи
Зеленский сменил посла во Франции
В четверг, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура